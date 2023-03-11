Мудрик відзначився першою результативною дією у складі "Челсі"

Українець допоміг своїй команді забити.

Мудрик відзначився першою результативною дією у складі
Мудрик зіграв 82 хвилини
© chelseafc.com

Український футболіст "Челсі" Михайло Мудрик відзначився результативною передачею у матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Лестера" (3:1).

Українець вийшов у стартовому складі, а на 78-й хвилині після навісу від Хавертца чудово скинув м'яч на Ковачича, який і забив у ворота господарів.

Зазначимо, що за кілька хвилин до цього Мудрик зумів відзначитися голом, проте в епізоді з виходом віч-на-віч був зафіксований офсайд. Сам поєдинок завершився перемогою "Челсі" з рахунком 3:1.

Для 22-річного українця цей асист став першою результативною дією у семи матчах за лондонців.

Нагадаємо, "Челсі" у січні заплатив "Шахтарю" за Михайла Мудрика 70 мільйонів євро, а ще 30 мільйонів прописано в угоді бонусами. Футболіст підписав контракт із топ-клубом АПЛ на 8,5 років.

Перехід Михайла Мудрика з "Шахтаря" до "Челсі" став найдорожчим в історії донецького клубу та України.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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