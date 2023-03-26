Ярмоленко не зіграє у матчі проти Англії

Збірна України назвала заявку на матч кваліфікації Євро-2024 проти Англії.

В офіційну заявку на важливий поєдинок не потрапили Андрій Ярмоленко та Денис Попов.

Воротарі: 1. Андрій Лунін, 12. Анатолій Трубін, 23. Микита Шевченко

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Едуард Сарапій, 13. Денис Мірошниченко, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Михайло Мудрик, 8. Руслан Маліновський, 10. Євген Коноплянка, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Артем Бондаренко, 19. Олександр Піхальонок 20. Георгій Судаков.

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик.

Матч відбіркового раунду кваліфікації на Євро-2024 Англія – Україна відбудеться сьогодні. Початок поєдинку у Лондоні – о 19:00.