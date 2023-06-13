Ярмоленко офіційно залишив "Аль-Айн"

Українець змінить клубну прописку.

"Аль-Айн" оголосив про відхід українського півзахисника Андрія Ярмоленка, інформує ZN.ua.

Ярмоленко офіційно залишив
Ярмоленко провів в ОАЕ один сезон
© Al Ain FC

"Успіхів і дякую", - написав клуб.

Good Luck & Thank You.. Yarmolenko ?#alainclub || @alainfcae ?pic.twitter.com/wOhp1UhU6k

— Al Ain FC (@alainfcae_en) June 13, 2023

Нагадаємо, минулого літа Ярмоленко залишив "Вест Хем" у статусі вільного агента, після чого підписав контракт на один рік із можливістю продовження ще на сезон із клубом з ОАЕ "Аль-Айном", який очолював Сергій Ребров.

Загалом за "Аль-Айн" 33-річний Ярмоленко провів 33 матчі, в який забив 12 голів і віддав сім результативних передач.

Ярмоленко виступав у складі "Динамо" з 2007 по 2017 роки, зіграв 340 матчів, забив 137 голів та віддав 90 асистів. З київською командою він виграв 3 чемпіонства, 2 Кубки та 3 Суперкубки України. Також Ярмоленко встиг пограти за дортмундську "Боруссію".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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