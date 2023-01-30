Футболіст збірної України Маліновський вибачився за обійми з російським гравцем

Руслан Маліновський після матчу за "Марсель" обнявся із гравцем збірної Росії, інформує ZN.ua.

Футболіст збірної України Маліновський вибачився за обійми з російським гравцем
Маліновський вважає образи на свою адресу надмірними
© OM

Український півзахисник "Марселя" Руслан Малиновський вибачився за епізод після матчу з "Монако" (1:1) у чемпіонаті Франції.

Футболіст збірної України після фінального свистка обійнявся із російським легіонером "Монако" Олександром Головіним.

"Я хочу вибачитися перед українцями за відповідь на жест гравця "Монако". Я розумію, що краще б я обійшов його стороною, але так сталося, що він підійшов до мене і привітався. Після гри всі гравці тиснуть один одному руку, і я чисто машинально це зробив.

Я розумію, як це важливо для вас в даний момент, але ті образи та хейт за секундну провину, порівняно з тим, що ми робимо для України та українців з початку війни, викликають у мене неприємні почуття та сумніви у вашій щирості, коли ви пишете мені слова підтримки.

В індивідуальному виді спорту я навіть не вийшов би грати проти російського спортсмена, оскільки я повністю підтримую усунення росіян від міжнародних змагань. Слава Україні", – написав Маліновський у Instagram.

Нагадаємо, Руслан Маліновський перейшов до "Марселя" з італійської "Аталанти" у першій половині січня.


Данило Слесь, ZN.ua





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