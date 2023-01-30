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2023-01-30
"Евертон" українця Миколенка призначив нового головного тренера
Команду тренуватиме Шон Дайч.
Дайч покликаний врятувати "Евертон" від вильоту© Everton FC
Новим головним тренером англійського "Евертона" призначено Шона Дайча.
Про це
51-річний фахівець підписав контракт до літа 2025 року. Раніше Дайч очолював англійські "Вотфорд" та "Бернлі".
Перший поєдинок під керівництвом нового тренера команда проведе 4 лютого вдома проти лондонського "Арсеналу", за який виступає українець Олександр Зінченко.
У складі "Евертону" грає футболіст збірної України Віталій Міколенко. Команда займає передостаннє місце у турнірній таблиці АПЛ, що призвело до відставки минулого наставника "ірисок" Френка Лемпарда.
Данило Слесь, ZN.ua