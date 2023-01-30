"Евертон" українця Миколенка призначив нового головного тренера

Новим головним тренером англійського "Евертона" призначено Шона Дайча.

Про це повідомила прес-служба клубу АПЛ.

51-річний фахівець підписав контракт до літа 2025 року. Раніше Дайч очолював англійські "Вотфорд" та "Бернлі".

Перший поєдинок під керівництвом нового тренера команда проведе 4 лютого вдома проти лондонського "Арсеналу", за який виступає українець Олександр Зінченко.

У складі "Евертону" грає футболіст збірної України Віталій Міколенко. Команда займає передостаннє місце у турнірній таблиці АПЛ, що призвело до відставки минулого наставника "ірисок" Френка Лемпарда.