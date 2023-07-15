Затверджено офіційну дату старту нового сезону УПЛ

Футбольний сезон стартує наприкінці липня.

Дирекція УПЛ затвердила дати та час початку матчів першого туру чемпіонату України з футболу сезону 2023/2024, інформує ZN.ua.

Затверджено офіційну дату старту нового сезону УПЛ
© upl.ua

Перша гра сезону відбудеться у п'ятницю, 28 липня, Києві, де зустрінуться "Оболонь" та "Колос".

Наступного дня свій матч проти "Металіста 1925" проведе "Шахтар", а 30 липня поєдинком проти "иінаю" стартує в УПЛ київське "Динамо".

Нагадаємо, за підсумками сезону-2022/23 чемпіоном України став "Шахтар", срібло вперше в історії виграв "Дніпро-1", а бронза дісталася "Зорі". "Динамо" стало лише четвертим, а вилетіли ФК "Львів" та "Металіст".

Усі матчі у зв'язку з військовим становищем проходили за порожніх трибун. У разі оголошення повітряної тривоги гра переривалася до відбою.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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