Українська легкоатлетка Магучіх встановила світовий рекорд сезону у стрибках у висоту

Українка виграла змагання у Кенії.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала чемпіонкою турніру серії World Athletics Continental Tour Gold у Найробі (Кенія), інформує ZN.ua .

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21-річна легкоатлетка підкорила висоту 2 метри і стала першою у світі спортсменкою цього року, якій вдалося подолати цю позначку на відкритому повітрі.

Також Магучіх встановила рекорд турніру у Кенії – попередній становив 1,91 метра.

Друге місце посіла британка Лаура Зіанор (1,90 метра), а бронзу турніру виграла ще одна українка Катерина Табашник (1,86 метра). Юлія Левченко стала четвертою (1,86 метра, більше спроб), а Марина Ковтунова стала восьмою (1,78 метра).

Нагадаємо, Ярослава Магучіх є бронзовою призеркою Олімпіади у Токіо. Минулого року українка стала чемпіонкою світу у приміщенні, чемпіонкою Європи, срібною призеркою ЧС на відкритому повітрі та чемпіонкою Діамантової ліги.