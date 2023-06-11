"Шахтар" визначився з кандидатурою нового головного тренера – ЗМІ

"Гірників" має очолити наставник "Зорі".

Донецький "Шахтар" досяг принципової домовленості про співпрацю з нинішнім головним тренером луганської "Зорі" Патріком ван Леувеном, повідомляє "ТаТоТаке", інформує ZN.ua.
Патрік ван Леувен
© ФК Зоря

За інформацією джерела, сторони підпишуть контракт найближчим часом. Деталі співробітництва ще не узгоджені, але принципової домовленості досягнуто.

Кандидатуру ван Леувена підтримав президент клубу Рінат Ахметов, а також гендиректор "гірників" Сергій Палкін. За підсумками минулого сезону нідерландець призвів "Зорю" до бронзи чемпіонату України. У 2006-2013 роках він працював у структурі "Шахтаря" та керував академією клубу.

При цьому раніше стало відомо, що у "Шахтарі" прийнято рішення припинити співпрацю з головним тренером Ігором Йовічевічем, попри чемпіонство команди в УПЛ та серію успішних виступів у єврокубках під керівництвом хорвата.


Данило Слесь, ZN.ua





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