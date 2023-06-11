"Шахтар" визначився з кандидатурою нового головного тренера – ЗМІ
"Гірників" має очолити наставник "Зорі".
Донецький "Шахтар" досяг принципової домовленості про співпрацю з нинішнім головним тренером луганської "Зорі" Патріком ван Леувеном, повідомляє
За інформацією джерела, сторони підпишуть контракт найближчим часом. Деталі співробітництва ще не узгоджені, але принципової домовленості досягнуто.
Кандидатуру ван Леувена підтримав президент клубу Рінат Ахметов, а також гендиректор "гірників" Сергій Палкін. За підсумками минулого сезону нідерландець призвів "Зорю" до бронзи чемпіонату України. У 2006-2013 роках він працював у структурі "Шахтаря" та керував академією клубу.
При цьому раніше стало відомо, що у "Шахтарі" прийнято рішення припинити співпрацю з головним тренером Ігором Йовічевічем, попри чемпіонство команди в УПЛ та серію успішних виступів у єврокубках під керівництвом хорвата.