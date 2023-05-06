"Аль-Айн" Реброва розпочав пошуки нового головного тренера – ЗМІ

Наставник дедалі ближче до збірної України.

"Аль-Айн" почав працювати над пошуком нового головного тренера, повідомляє uaekick, інформує ZN.ua.
Ребров тренує в ОАЕ
© Al Ain FC

За інформацією джерела, команду наприкінці сезону залишить українець Сергій Ребров. Його контракт діє до 30 червня.

Нагадаємо, 28 лютого УАФ призначила Руслана Ротаня виконувачем обов'язків головного тренера збірної України.

Повідомлялося, що угода з фахівцем розрахована до моменту набуття чинності контрактом із Сергієм Ребровим. Договір з останнім буде підписаний терміном до 30 липня 2024 року з можливістю пролонгації за взаємною згодою до літа 2026 року.

Очікується, що після завершення контракту з "Аль-Айном" наприкінці весни УАФ зможе оголосити про призначення Реброва головним тренером збірної України.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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