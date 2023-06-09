У "Шахтарі" вирішили звільнити головного тренера Йовічевіча – ЗМІ

"Гірники" можуть піти на несподіваний крок.

Президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов вирішив припинити співпрацю з тренерським штабом Ігора Йовічевича, інформує ZN.ua.

У
Ігор Йовічевіч
© ФК Шахтер

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, замінити 49-річного хорвата може головний тренер луганської "Зорі" Патрік ван Леувен. 53-річний нідерландець привів команду до бронзових медалей минулого сезону УПЛ, а у 2006-2013 роках він працював у структурі "Шахтаря" та керував академією клубу.

Також розглядаються ще кілька кандидатур серед європейських спеціалістів.

Йовічевіч очолив "Шахтар" влітку минулого року, коли пішов із "Дніпра-1". Під його керівництвом "гірники" виграли чемпіонат України, а також вийшли до плей-офф Ліги Європи з групи Ліги чемпіонів та дійшли до 1/8 фіналу.


Данило Слесь, ZN.ua





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