Намагався вплинути на проросійську позицію організації: WTA відкрила справу проти тренера української тенісистки
Тренер намагався домогтися розслідування щодо виконавчого директора організації.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) відкрила справу проти Микити Власова, який є тренером української тенісистки Лесі Цуренко, інформує
Власов закликав WTA відкрити справу проти виконавчого директора організації Стіва Саймона. Керівник асоціації в особистій бесіді з Цуренко в березні заявив, що "підтримка війни – це особиста думка російських та білоруських спортсменів, за яку вони не повинні бути покарані".
"Мій тренер став ініціатором відкриття розслідування щодо дій Стіва Саймона. Він подав офіційний запит WTA з вимогою відкрити справу. І ось сьогодні я отримала листа, в якому асоціація повідомила мені, що справа відкрита проти мого тренера. Єдину людину, яка виступила на мій захист у цьому інциденті з главою WTA, вирішили просто прибрати.
Я відчуваю, що таким чином WTA намагається тиснути на мене, продовжуючи те, що почав Стів Саймон. Я не можу повірити, що у цивілізованому світі досі можна побачити такі брудні ігри, що голова компанії намагається якимось чином уникнути відповідальності за свої власні дії та не відмовляється від жодних методів", – цитує Цуренко