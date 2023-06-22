Намагався вплинути на проросійську позицію організації: WTA відкрила справу проти тренера української тенісистки

Тренер намагався домогтися розслідування щодо виконавчого директора організації.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) відкрила справу проти Микити Власова, який є тренером української тенісистки Лесі Цуренко, інформує ZN.ua .

Микита Власов та Леся Цуренко © btu.org.ua

Власов закликав WTA відкрити справу проти виконавчого директора організації Стіва Саймона. Керівник асоціації в особистій бесіді з Цуренко в березні заявив, що "підтримка війни – це особиста думка російських та білоруських спортсменів, за яку вони не повинні бути покарані".

"Мій тренер став ініціатором відкриття розслідування щодо дій Стіва Саймона. Він подав офіційний запит WTA з вимогою відкрити справу. І ось сьогодні я отримала листа, в якому асоціація повідомила мені, що справа відкрита проти мого тренера. Єдину людину, яка виступила на мій захист у цьому інциденті з главою WTA, вирішили просто прибрати.