Намагався вплинути на проросійську позицію організації: WTA відкрила справу проти тренера української тенісистки

Тренер намагався домогтися розслідування щодо виконавчого директора організації.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) відкрила справу проти Микити Власова, який є тренером української тенісистки Лесі Цуренко, інформує ZN.ua.

Намагався вплинути на проросійську позицію організації: WTA відкрила справу проти тренера української тенісистки
Микита Власов та Леся Цуренко
© btu.org.ua

Власов закликав WTA відкрити справу проти виконавчого директора організації Стіва Саймона. Керівник асоціації в особистій бесіді з Цуренко в березні заявив, що "підтримка війни – це особиста думка російських та білоруських спортсменів, за яку вони не повинні бути покарані".

"Мій тренер став ініціатором відкриття розслідування щодо дій Стіва Саймона. Він подав офіційний запит WTA з вимогою відкрити справу. І ось сьогодні я отримала листа, в якому асоціація повідомила мені, що справа відкрита проти мого тренера. Єдину людину, яка виступила на мій захист у цьому інциденті з главою WTA, вирішили просто прибрати.

Я відчуваю, що таким чином WTA намагається тиснути на мене, продовжуючи те, що почав Стів Саймон. Я не можу повірити, що у цивілізованому світі досі можна побачити такі брудні ігри, що голова компанії намагається якимось чином уникнути відповідальності за свої власні дії та не відмовляється від жодних методів", – цитує Цуренко "Великий теніс України".


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Футболіст "Челсі" назвав етап кар'єри в Росії найгіршим у своєму життіФутболіст "Челсі" назвав етап кар'єри в Росії найгіршим у своєму житті
Мессі забив найшвидший гол у своїй кар'єріМессі забив найшвидший гол у своїй кар'єрі
Відомий велогонщик загинув після падіння на престижній велогонці у ШвейцаріїВідомий велогонщик загинув після падіння на престижній велогонці у Швейцарії
Українського арбітра, якого відсторонила УАФ, призначено на матч збірної ФранціїУкраїнського арбітра, якого відсторонила УАФ, призначено на матч збірної Франції
Іспанія стала другим фіналістом Ліги наційІспанія стала другим фіналістом Ліги націй
Блок рекламы


Похожие новости
Ломаченко втратив першу позицію у рейтингу WBOЛомаченко втратив першу позицію у рейтингу WBO
Поразка "Інтера" вплинула на позицію "Шахтаря" під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонівПоразка "Інтера" вплинула на позицію "Шахтаря" під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
"Шахтар" визначився з кандидатурою нового головного тренера – ЗМІ"Шахтар" визначився з кандидатурою нового головного тренера – ЗМІ
У "Шахтарі" вирішили звільнити головного тренера Йовічевіча – ЗМІУ "Шахтарі" вирішили звільнити головного тренера Йовічевіча – ЗМІ
"Він не проти України": Усик несподівано вирішив заступитися за Ломаченка"Він не проти України": Усик несподівано вирішив заступитися за Ломаченка
Збірна Росії з футболу скасувала тренувальні збори через відмову суперників грати проти неїЗбірна Росії з футболу скасувала тренувальні збори через відмову суперників грати проти неї
Словацька тенісистка вийшла на матч Ролан Гаррос проти росіянки у кольорах українського прапораСловацька тенісистка вийшла на матч Ролан Гаррос проти росіянки у кольорах українського прапора
У Камеруні заборонили футбольній збірній проводити матч проти РосіїУ Камеруні заборонили футбольній збірній проводити матч проти Росії
Команда Ломаченка має намір оскаржити результат бою проти ХейніКоманда Ломаченка має намір оскаржити результат бою проти Хейні
"Мені подобається бути аутсайдером": Ломаченко назвав свою головну перевагу у бою проти Хейні"Мені подобається бути аутсайдером": Ломаченко назвав свою головну перевагу у бою проти Хейні
Последние новости
Подгружаем последние новости