Жіноча збірна України з біатлону здобула нового головного тренера

У команди змінився наставник.

У середу, 12 квітня, на прес-конференції федерації біатлону України було оголошено новий тренерський штаб жіночої збірної, інформує ZN.ua.

Жіноча збірна України з біатлону здобула нового головного тренера
Зоц тренуватиме збірну України
© Sport Arena

Новим старшим тренером став Микола Зоц, допомагати якому будуть Ігор Ященко, Олег Меркушин, Олексій Петренко та Сергій Зоц.

Олександр Кравченко, який керував збірною минулого сезону, тепер тренуватиме чоловічу команду "Б".

Зазначимо, що наставником чоловічої збірної України залишився словацький фахівець Юрай Санітра, який продовжить роботу на чолі команди у сезоні 2023/24.

Нагадаємо, що цього року збірна України вперше в історії завершила сезон Кубка світу з біатлону без медалей.

Найкращим результатом української команди стало п'яте місце у чоловічій естафеті на етапі в Естерсунді.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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