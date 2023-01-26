Український футболіст Зінченко відзначився унікальним досягненням в АПЛ

Український футболіст лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко є гравцем із найвищим відсотком перемог в історії англійської Прем'єр-ліги.

Рейтинг склав портал Transfermarkt.

Українець провів за свою кар'єру в чемпіонаті Англії 88 матчів, з яких 82% завершувалися перемогами команд Зінченка – "Манчестер Сіті" та "Арсеналу". Це найкращий показник в історії АПЛ.

До топ-3 також увійшли колишній футболіст "Челсі" Ар'єн Роббен (67 матчів, 82% перемог) та захисник "Манчестер Сіті" Емерік Ляпорт (113 матчів, 81% перемог).

Нагадаємо, Олександр Зінченко перейшов до "Арсеналу" з "Манчестер Сіті" минулого літа за 35 мільйонів євро. У поточному сезоні на його рахунку 14 матчів та 1 результативна передача у всіх турнірах. "Арсенал" лідирує в турнірній таблиці АПЛ після 19 зіграних матчів.