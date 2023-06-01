Росія допустила футбольний клуб із Криму до участі у національному чемпіонаті
Цей крок може поховати сподівання РФ на зняття санкцій.
Футбольна національна ліга (ФНЛ) Росії ухвалила рішення видати атестат кримському клубу "Севастополь", інформує
Очікується, що кримську команду буде заявлено на змагання Другої ліги, яка є третім дивізіоном чемпіонату Росії.
Це перший випадок, коли Росія вирішила допустити на чемпіонат команду із тимчасово окупованого півострова. Після 2014 року кримські клуби не могли виступати в чемпіонаті РФ, оскільки після цього було б накладено санкції від УЄФА.
Варто зазначити, що всі команди з Росії були усунені від міжнародних турнірів під егідою ФІФА та УЄФА після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Рішення щодо ліцензування "Севастополя" може остаточно позбавити російський футбол надії на зняття санкцій.