Росія допустила футбольний клуб із Криму до участі у національному чемпіонаті

Цей крок може поховати сподівання РФ на зняття санкцій.

Футбольна національна ліга (ФНЛ) Росії ухвалила рішення видати атестат кримському клубу "Севастополь", інформує ZN.ua .

Очікується, що кримську команду буде заявлено на змагання Другої ліги, яка є третім дивізіоном чемпіонату Росії.

Це перший випадок, коли Росія вирішила допустити на чемпіонат команду із тимчасово окупованого півострова. Після 2014 року кримські клуби не могли виступати в чемпіонаті РФ , оскільки після цього було б накладено санкції від УЄФА.

Варто зазначити, що всі команди з Росії були усунені від міжнародних турнірів під егідою ФІФА та УЄФА після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Рішення щодо ліцензування "Севастополя" може остаточно позбавити російський футбол надії на зняття санкцій.