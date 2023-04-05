Український клуб підписав футболіста, який виступав в окупованому Криму

Футболіст гратиме в Україні.

Український клуб підписав футболіста, який виступав в окупованому Криму
В даний час фото видалені
© Фото из соцсетей

Друголіговий футбольний клуб "Чайка" (київська область) оголосив про підписання українського центрального півзахисника Олексія Тищенка.

28-річний гравець виступатиме під 14-м номером. Деталі контракту не повідомляються.

Тищенко є вихованцем миколаївського футболу, а у лютому 2014 року підписав контракт із сімферопольською "Таврією", але покинув команду вже влітку.

У 2017 році хавбек поїхав до окупованого Росією Криму, де став гравцем команди "Кримтеплиця".

Під час своїх виступів в окупації Тищенко у своєму Instagram опублікував фото з геолокацією "Росія, Крим, Сімферополь".

Зазначимо, що на даний момент Тищенко видалив фотографію, а "Чайка" прибрала пост із представленням футболіста у якості нового гравця команди.

Нагадаємо, 24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Навесні 2014 року Росія анексувала український Крим і розв'язала війну на Донбасі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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