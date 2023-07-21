Дитяча команда "Динамо" відмовилася грати з командою із Сербії

Кияни висловили чітку позицію.

Дитяча команда "Динамо" 2009 року на міжнародному турнірі в Болгарії відмовилася грати із сербською командою "Црвена Звєзда", інформує ZN.ua .

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"З огляду на всі обставини (участь першої команди "Црвени Звєзди" на турнірі в Росії, наявність на формі логотипу спонсора тероризму "Газпром" тощо) наша команда відмовилася виходити на поле проти сербських суперників", - йдеться у повідомленні на сайті киян.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що гравці академії "Динамо" мали провести збори в Сербії, проте "біло-сині" відхилили цю пропозицію.

Зазначимо, що на товариський турнір до РФ погодилися поїхати турецький "Фенербахче", а також азербайджанський "Нефтчі" та сербська "Црвена Звєзда".

"Динамо" за підсумками УПЛ посіло четверте місце у турнірній таблиці. Таким чином динамівці вперше у своїй історії виступлять у Лізі конференцій.