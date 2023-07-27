Український воротар Лунін допоміг "Реалу" обіграти "Манчестер Юнайтед" у США

Голкіпер провів яскравий матч.

Український воротар Андрій Лунін зіграв у товариському матчі за мадридський "Реал" та допоміг команді обіграти "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:0, інформує ZN.ua .

Андрій Лунін © Real Madrid

Поєдинок проходив у рамках турне по США .

24-річний українець вийшов у стартовому складі та провів на полі всю гру, зберігши ворота на замку. В активі футболіста п'ять сейвів, а портал Sofascore поставив йому найвищу оцінку серед усіх гравців на полі – 8,4.

"Реал" – "Манчестер Юнайтед" – 2:0

Голи: Беллінгем, 6, Хоселу, 89

Відеоогляд матчу

Андрій Лунін є резервним голкіпером "Реала", а першим номером команди залишається бельгієць Тібо Куртуа. Минулого сезону воротар провів за команду 12 матчів, у яких пропустив 13 голів.