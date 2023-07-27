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2023-07-27
Український воротар Лунін допоміг "Реалу" обіграти "Манчестер Юнайтед" у США
Голкіпер провів яскравий матч.
Український воротар Андрій Лунін зіграв у товариському матчі за мадридський "Реал" та допоміг команді обіграти "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:0, інформує
Андрій Лунін© Real Madrid
Поєдинок проходив у рамках турне по США.
24-річний українець вийшов у стартовому складі та провів на полі всю гру, зберігши ворота на замку. В активі футболіста п'ять сейвів, а портал Sofascore поставив йому найвищу оцінку серед усіх гравців на полі – 8,4.
"Реал" – "Манчестер Юнайтед" – 2:0
Голи: Беллінгем, 6, Хоселу, 89
Відеоогляд матчу
Андрій Лунін є резервним голкіпером "Реала", а першим номером команди залишається бельгієць Тібо Куртуа. Минулого сезону воротар провів за команду 12 матчів, у яких пропустив 13 голів.
Данило Слесь, ZN.ua