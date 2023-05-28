Ребров офіційно залишив "Аль-Айн"

Наставник готується очолити збірну України.

Головний тренер "Аль-Айну" Сергій Ребров оголосив про те, що залишає свою посаду, повідомляє прес-служба команди з ОАЕ, інформує ZN.ua .

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Український фахівець повідомив про це після програного фіналу Кубка Ліги ОАЕ, сказавши, що це його останній матч.

Клуб із ОАЕ вже оголосив про призначення нового головного тренера, яким став нідерландський фахівець Алфред Схройдер.

Нагадаємо, у червні 2021 року Ребров став головним тренером команди "Аль-Айн".

На початку серпня після відходу Андрія Шевченка Реброва називали головним кандидатом на посаду нового наставника збірної України, проте клуб з ОАЕ та Ребрів не зуміли домовитися про розірвання контракту, а команду очолив Олександр Петраков.

28 лютого УАФ призначила Руслана Ротаня виконувачем обов'язків головного тренера збірної України.

Очікується, що УАФ вже найближчим часом зможе оголосити про призначення Реброва головним тренером збірної України.

Команда під керівництвом 48-річного тренера виграла два трофеї, проте цього сезону залишилася без титулів.