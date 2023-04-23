"Не були на своєму рівні": Йовічевіч дав оцінку нічийному результату матчу з "Динамо"

Наставник "Шахтаря" наголосив, що його команда могла зіграти краще.

Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевіч підбив підсумок нічийного матчу з київським "Динамо" (1:1) у 22-му турі УПЛ, інформує ZN.ua .

Йовічевіч наголосив на важливості наступних матчів © ФК Шахтер

Фахівця цитує пресслужба "гірників" .

"Ми хотіли домінувати, володіти м’ячем на чужій половині поля, скористатися нашою формою, енергією, позитивним ходом, що мали до сьогоднішньої гри. Це – класико, і напруга відчувалася у наших гравців на полі, адже ціна помилки дуже висока. Хоча ми відкрили рахунок – і це надало нам певні крила, аби контролювати гру та домінувати. Час покаже, ми втратили два очки чи здобули один бал.

Майстерність Андрієвського сьогодні дозволила їм зрівняти рахунок, і я не пам’ятаю ще бодай одного моменту, що вони створили. Хоча, можливо, і ми сьогодні не були на своєму рівні, але мали можливості, аби закрити рахунок у такій напруженій грі, проте не вистачило десь останнього паса, останнього удару, десь рикошет.

Ще вісім "фіналів" до кінця. Ми маємо достатньо непростий графік: усі матчі будуть виїзними, окрім гри з "Дніпром-1" у Львові. Це достатньо важко, але побачимо", – заявив Йовічевіч.

Після цього поєдинку "Шахтар" із 53 очками залишився лідером турнірної таблиці УПЛ, випереджаючи "Зорю" на сім пунктів. "Динамо" має в активі 41 очко і йде четвертим.