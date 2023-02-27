Українка Калініна вперше у кар'єрі увійшла до топ-30 найкращих тенісисток світу

Українська тенісистка Ангеліна Калініна увійшла до топ-30 оновленого рейтингу найкращих тенісисток світу.

Калініна знаходилася на 33-му рядку, а тепер піднялася на 29-ту позицію рейтингу WTA. Це найвища позиція у кар'єрі 26-річної тенісистки, яка дійшла до 1/8 фіналу турніру у Дубаї.

У топ-100 також перебувають Марта Костюк (52), Катерина Байндль (84) та Леся Цуренко (98). Зі 122-го на 103-й рядок піднялася Даяна Ястремська. Першою ракеткою світу залишається представниця Польщі Іга Швьонтек.

У парному жіночому розряді на восьме місце рейтингу WTA піднялася українка Людмила Кіченок. Це новий рекорд України.

Раніше серед українок лише Олена Татаркова (1999) та Катерина Бондаренко (2008) посідали дев'яте місце у жіночому парному рейтингу світу.

Людмила Кіченок та Олена Остапенко з Латвії минулого тижня дійшли до півфіналу парного розряду турніру в Дубаї.