Український чемпіон світу Далакян вшосте захистив титул

У суббоут, 28 січня, у Лондоні на "Вемблі" відбувся вечір боксу промоутерської компанії Френка Уоррена "Queensbery Promotions", у рамках якого український чемпіон світу у найлегшій вазі за версією WBA Артем Далакян (21-0, 15 КО) провів бій проти костариканця Давида Хіменеса (12-0, 9 КО).

Боксери провели на рингу всі 12 раундів, в яких майстровішим і точнішим виявився українець, який переміг одноголосним рішенням суддів - двічі по 115:113 і 116:112.

Таким чином, Далакян вшосте в кар'єрі захистив титул WBA у найлегшій вазі та вперше провів бій поза Україною.

Зазначимо, що цей бій проходив в андекарді головного поєдинку вечора між росіянином Артуром Бетербієвим з Ентоні Ярдом.

35-річний Далакян свій минулий бій провів проти панамця Луїса Консепсьона у листопаді 2021 року та переміг технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Усього на рахунку Далакяна 22 перемоги (15 – нокаутом) без поразок.