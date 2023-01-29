Український чемпіон світу Далакян вшосте захистив титул

Українець переміг представника Коста-Ріки.

Український чемпіон світу Далакян вшосте захистив титул
Далакян переміг у Лондоні
© XSport

У суббоут, 28 січня, у Лондоні на "Вемблі" відбувся вечір боксу промоутерської компанії Френка Уоррена "Queensbery Promotions", у рамках якого український чемпіон світу у найлегшій вазі за версією WBA Артем Далакян (21-0, 15 КО) провів бій проти костариканця Давида Хіменеса (12-0, 9 КО).

Боксери провели на рингу всі 12 раундів, в яких майстровішим і точнішим виявився українець, який переміг одноголосним рішенням суддів - двічі по 115:113 і 116:112.

Таким чином, Далакян вшосте в кар'єрі захистив титул WBA у найлегшій вазі та вперше провів бій поза Україною.

Зазначимо, що цей бій проходив в андекарді головного поєдинку вечора між росіянином Артуром Бетербієвим з Ентоні Ярдом.

35-річний Далакян свій минулий бій провів проти панамця Луїса Консепсьона у листопаді 2021 року та переміг технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Усього на рахунку Далакяна 22 перемоги (15 – нокаутом) без поразок.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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