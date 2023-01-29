Далакян присвятив захист титулу чемпіона світу Україні

Український боксер поділився емоціями від перемоги.

Далакян присвятив захист титулу чемпіона світу Україні
Далакян уперше боксував за межами України
© Boxingscene

Український чемпіон світу за версією WBA у найлегшій вазі Артем Далакян (22-0, 15 КО) прокоментував свою перемогу в Лондоні над костариканцем Давидом Хіменесом.

"Я дуже радий, що, як я і обіцяв, цей пояс поїде назад в Україну додому. Радий, що відбоксував і показав хороший бокс для вболівальників, які перебувають в Україні у цей скрутний час. Цей бій присвячується Україні. Ця перемога – для українців.

Як оцінюю роботу у ринзі? Відсотків 60 я виконав із того, що міг зробити. Може перебрав, збір важкий був, ситуація в Україні, рідні, близькі. Багато факторів, може, трохи і не вистачило цього, щоб доповнити сто відсотків того, що я вмію", – цитує Далакяна Tribuna.com.

Далакян вшосте в кар'єрі захистив титул і вперше провів бій за межами України.


Данило Слесь, ZN.ua





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