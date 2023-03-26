"Почнемо з Донецька": у футбольній збірній України розповіли про перший домашній матч після перемоги у війні
Місто дев'ять років перебуває під окупацією РФ.
Виконувач обов'язків головного тренера збірної України з футболуРуслан Ротань відповів на запитання про перший домашній матч після перемоги у війні.
"У якому місті проведемо перший домашній матч після перемоги? Я вважаю, давайте почнемо з Донецька", – сказав Ротань.
Нагадаємо, у 2009 році в Донецьку було відкрито один із найкращих стадіонів східної Європи – "Донбас Арена".
Будівництво стадіону з благоустроєм прилеглих територій коштувало 400 млн доларів США.
З весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".
24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.