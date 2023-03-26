"Почнемо з Донецька": у футбольній збірній України розповіли про перший домашній матч після перемоги у війні

Місто дев'ять років перебуває під окупацією РФ.

У Донецьку знаходиться один із найкращих стадіонів в Україні
© ФК Шахтер

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України з футболуРуслан Ротань відповів на запитання про перший домашній матч після перемоги у війні.

"У якому місті проведемо перший домашній матч після перемоги? Я вважаю, давайте почнемо з Донецька", – сказав Ротань.

Нагадаємо, у 2009 році в Донецьку було відкрито один із найкращих стадіонів східної Європи – "Донбас Арена".

Будівництво стадіону з благоустроєм прилеглих територій коштувало 400 млн доларів США.

З весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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