"Почнемо з Донецька": у футбольній збірній України розповіли про перший домашній матч після перемоги у війні

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України з футболуРуслан Ротань відповів на запитання про перший домашній матч після перемоги у війні.

"У якому місті проведемо перший домашній матч після перемоги? Я вважаю, давайте почнемо з Донецька", – сказав Ротань.

Нагадаємо, у 2009 році в Донецьку було відкрито один із найкращих стадіонів східної Європи – "Донбас Арена".

Будівництво стадіону з благоустроєм прилеглих територій коштувало 400 млн доларів США .

З весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".