На війні проти Росії загинув український майстер спорту з важкої атлетики

Не стало ще одного спортсмена.

На війні проти російських окупантів загинув майстер спорту з важкої атлетики Ігор Дорошенко, інформує ZN.ua.

На війні проти Росії загинув український майстер спорту з важкої атлетики
Спортсмен загинув від отриманих поранень
© Фото из соцсетей

"10 квітня від отриманих поранень обірвалося життя Ігоря Дорошенка, майстра спорту України міжнародного класу з важкої атлетики. Він захищав нашу рідну країну від загарбників від початку повномасштабного вторгнення і віддав життя за нашу свободу. Герої не вмирають! Слава Україні!", – повідомила федерація важкої атлетики України на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, з весни 2014 року після окупації РФ Криму бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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