На війні проти Росії загинув український майстер спорту з важкої атлетики

Не стало ще одного спортсмена.

На війні проти російських окупантів загинув майстер спорту з важкої атлетики Ігор Дорошенко, інформує ZN.ua .

Спортсмен загинув від отриманих поранень © Фото из соцсетей

"10 квітня від отриманих поранень обірвалося життя Ігоря Дорошенка, майстра спорту України міжнародного класу з важкої атлетики. Він захищав нашу рідну країну від загарбників від початку повномасштабного вторгнення і віддав життя за нашу свободу. Герої не вмирають! Слава Україні!", – повідомила федерація важкої атлетики України на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, з весни 2014 року після окупації РФ Криму бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".