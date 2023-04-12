На війні проти Росії загинув український майстер спорту з важкої атлетики
Не стало ще одного спортсмена.
На війні проти російських окупантів загинув майстер спорту з важкої атлетики Ігор Дорошенко, інформує
"10 квітня від отриманих поранень обірвалося життя Ігоря Дорошенка, майстра спорту України міжнародного класу з важкої атлетики. Він захищав нашу рідну країну від загарбників від початку повномасштабного вторгнення і віддав життя за нашу свободу. Герої не вмирають! Слава Україні!", – повідомила федерація важкої атлетики України на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, з весни 2014 року після окупації РФ Криму бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".
24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.