Українська боксерська спільнота жорстко звернулася до WBA через повернення росіян

Окупантів повернули до організації.

Українська боксерська спільнота жорстко звернулася до WBA через повернення росіян
WBA зняла санкції з росіян
© Boxingscene

Українська боксерська спільнота звернулася до президента WBA Джілберто Мендозе через повернення російських та білоруських боксерів до рейтингів організації.

"Пан Мендоза, можливо, Ви забули (або не чули), але війна в Україні триває! У той час, коли WBA приймає ганебні для всього цивілізованого світу рішення щодо відновлення позицій боксерів країни-терориста в рейтингах і санкціонує проведення поєдинків за їхньої участі, наша держава щодня зазнає ракетних атак і страждає від відвертого геноциду з боку Росії.

Ганьба! Найстарша боксерська організація світу, ігноруючи здоровий глузд із самого початку війни, підіграє країні-терористу! Країні, руки якої вимазані кров'ю тисяч українців! Закликаємо Вас не ставати співучасником зла, адже, на жаль, практично всі російські та білоруські боксери мовчазно підтримують політику своїх диктаторів. Жоден із них не засудив дії Росії в Україні", - сказано у заяві.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати в повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які б не виключили росіян зі своїх змагань.

У грудні Всесвітня боксерська асоціація (WBA) ухвалила рішення повернути боксерів із Росії та Білорусі до рейтингів організації.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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