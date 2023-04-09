"Поки можу – працюватиму": головний тренер "Динамо" Луческу розповів про свою хворобу

Румунський спеціаліст зазначив, що на його здоров'я вплинули умови роботи під час війни.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу розповів про проблеми зі здоров'ям, через які може завершити кар'єру, інформує ZN.ua .

Луческу очолює " Динамо " з 2020 року © Сайт ФК " Динамо Київ"

Фахівця цитує Orange Sport.

"Єврокубкові матчі ми проводили в Кракові. По 10 годин доводилося проводити в автобусі, а працював я по 7-8 годин на день. Через це почався коксартроз.

Поки можу – працюватиму. Якщо ні, то мені доведеться зробити операцію та піти на пенсію", – сказав Луческу.

Тренер також додав, що може провести операцію в Україні та продовжити роботу з командою, якщо дозволить здоров'я. Коксартроз – це артроз стегнового суглоба, який спричиняє сильний біль та обмежує рухливість.

Нагадаємо, Мірча Луческу очолює "Динамо" з 2020 року. Цього року влітку спеціалісту виповниться 78 років.