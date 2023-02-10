"Їм потрібно приїхати на Донбас": футболіст "Шахтаря" жорстко розкритикував МОК за можливий допуск росіян

Українець запросив організацію до гарячих точок фронту, інформує ZN.ua.

Степаненко – уродженець Запоріжжя
© ФК Шахтер

Півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко прокоментував наміри Міжнародного олімпійського комітету (МОК) повернути росіян та білорусів у міжнародний спорт.

"МОК? Ці люди не знають, що таке війна. Вони, напевно, дивляться новини, читають повідомлення, але не дуже усвідомлюють, що Росія та Білорусь зробили з Україною. Їм треба приїхати до Бахмута, Харкова, Києва, Ірпіня, Бучі та на Донбас.

Вони мають приїхати та подивитися, скільки людей убито, скільки будинків зруйновано. Якби вони побачили це, то за одну секунду змінили свою думку. І вони мають його змінити, не бачу іншої можливості", - сказав Степаненко.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.

З весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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