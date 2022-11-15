"У підвалах сидять діти": олімпійський чемпіон Верняєв відповів президенту МОК Баху на заклик не карати росіян

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв після чергового ракетного обстрілу з боку РФ відповів на заклики президента МОК Томаса Баха повернути на змагання росіян.

"В Україні обстрілюють мирні будинки, у підвалах сидять діти, а світ закликає вважати Росію нормальною. Звідки така несправедливість?"

Для особливо тупих, хто запитує, у чому різниця між українськими та російськими спортсменами, так зрозуміліше?

Сьогодні стартував чемпіонат України серед дівчат. Вони не змогли виступити через ракетні обстріли України російськими ракетами і натомість сидять у підвалах", – написав Верняєв у Instagram .

Російські окупанти 15 листопада завдали нового масованого ракетного удару по Україні. Основною метою прогнозовано стали об'єкти критичної інфраструктури, але постраждали і житлові будинки, є жертви.