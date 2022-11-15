"У підвалах сидять діти": олімпійський чемпіон Верняєв відповів президенту МОК Баху на заклик не карати росіян
Спортсмен зазначив, що дівчата не змогли виступити на чемпіонаті України через черговий ракетний удар, інформує
Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв після чергового ракетного обстрілу з боку РФ відповів на заклики президента МОК Томаса Баха повернути на змагання росіян.
"В Україні обстрілюють мирні будинки, у підвалах сидять діти, а світ закликає вважати Росію нормальною. Звідки така несправедливість?"
Для особливо тупих, хто запитує, у чому різниця між українськими та російськими спортсменами, так зрозуміліше?
Сьогодні стартував чемпіонат України серед дівчат. Вони не змогли виступити через ракетні обстріли України російськими ракетами і натомість сидять у підвалах", – написав Верняєв у
Російські окупанти 15 листопада завдали нового масованого ракетного удару по Україні. Основною метою прогнозовано стали об'єкти критичної інфраструктури, але постраждали і житлові будинки, є жертви.