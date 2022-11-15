"У підвалах сидять діти": олімпійський чемпіон Верняєв відповів президенту МОК Баху на заклик не карати росіян

Спортсмен зазначив, що дівчата не змогли виступити на чемпіонаті України через черговий ракетний удар, інформує ZN.ua.

Верняєв шокований ставленням МОК до Росії
© НОК України

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв після чергового ракетного обстрілу з боку РФ відповів на заклики президента МОК Томаса Баха повернути на змагання росіян.

"В Україні обстрілюють мирні будинки, у підвалах сидять діти, а світ закликає вважати Росію нормальною. Звідки така несправедливість?"

Для особливо тупих, хто запитує, у чому різниця між українськими та російськими спортсменами, так зрозуміліше?

Сьогодні стартував чемпіонат України серед дівчат. Вони не змогли виступити через ракетні обстріли України російськими ракетами і натомість сидять у підвалах", – написав Верняєв у Instagram.

Російські окупанти 15 листопада завдали нового масованого ракетного удару по Україні. Основною метою прогнозовано стали об'єкти критичної інфраструктури, але постраждали і житлові будинки, є жертви.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
ЧС-2022 у Катарі: все, що потрібно знати про головну футбольну подію рокуЧС-2022 у Катарі: все, що потрібно знати про головну футбольну подію року
Швейцарія вперше в історії виграла Кубок Біллі Джин КінгШвейцарія вперше в історії виграла Кубок Біллі Джин Кінг
Усик – Ф'юрі: букмекери назвали фаворита можливого бою за звання абсолютного чемпіона світуУсик – Ф'юрі: букмекери назвали фаворита можливого бою за звання абсолютного чемпіона світу
Футболіст "Шахтаря" потрапив до десятки найкращих дріблерів групового етапу Ліги чемпіонівФутболіст "Шахтаря" потрапив до десятки найкращих дріблерів групового етапу Ліги чемпіонів
Легендарного футболіста засудили до страти в ІраніЛегендарного футболіста засудили до страти в Ірані
Блок рекламы


Похожие новости
Вперше за 24 роки на чемпіонаті світу не буде жодного футболіста з УПЛВперше за 24 роки на чемпіонаті світу не буде жодного футболіста з УПЛ
Українка стала чемпіонкою світу з кікбоксингуУкраїнка стала чемпіонкою світу з кікбоксингу
Футболіст "Шахтаря" потрапив до десятки найкращих дріблерів групового етапу Ліги чемпіонівФутболіст "Шахтаря" потрапив до десятки найкращих дріблерів групового етапу Ліги чемпіонів
Усик – Ф'юрі: букмекери назвали фаворита можливого бою за звання абсолютного чемпіона світуУсик – Ф'юрі: букмекери назвали фаворита можливого бою за звання абсолютного чемпіона світу
Україна пропустить чемпіонат світу-2022 з самбо через допуск Росії та БілорусіУкраїна пропустить чемпіонат світу-2022 з самбо через допуск Росії та Білорусі
Малиновський відзначився гольовим пасом у матчі чемпіонату ІталіїМалиновський відзначився гольовим пасом у матчі чемпіонату Італії
Зірковий німецький футболіст пропустить другий чемпіонат світу в кар'єрі через травмуЗірковий німецький футболіст пропустить другий чемпіонат світу в кар'єрі через травму
Україна вирішила бойкотувати ЧС-2022 за снукером через допуск росіянУкраїна вирішила бойкотувати ЧС-2022 за снукером через допуск росіян
Український футболіст "Шахтаря" став найшвидшим гравцем групового етапу Ліги чемпіонівУкраїнський футболіст "Шахтаря" став найшвидшим гравцем групового етапу Ліги чемпіонів
"Донецьк був і буде українським": український олімпійський чемпіон поділився спогадами про Донецьк"Донецьк був і буде українським": український олімпійський чемпіон поділився спогадами про Донецьк
Последние новости
Подгружаем последние новости