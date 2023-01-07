Європейські країни можуть бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо Росію допустять до Ігор

Колишній член норвезького МОК та організатор Олімпіади-1994 у Ліллехаммері Герхард Гейберг розповів про те, що деякі країни Європи можуть бойкотувати Олімпіади-2024, якщо Росії дозволять брати участь у змаганнях.

"Так, сусіди України цілком можуть піти на бойкот. Заходу не варто наважуватися йти в цьому хибному напрямку. Путін одержимий спортивним тріумфом. Виключення Росії з Олімпіади-2024 може змусити його прикласти руку до завершення нестримного тероризму", - наводить слова Гейберга Inside the Games .

Нагадаємо, МОК рекомендував усім спортивним федераціям усунути спортсменів із РФ та Білорусі після початку повномасштабного військового вторгнення в Україну. Також на території країни-агресора та її партнера не відбуваються офіційні міжнародні змагання.

Наступні літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.