Перенесе операцію: капітан збірної України з біатлону Підручний вибув на тривалий термін
Лідер української команди зіткнувся з проблемами з коліном, інформує
Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний через проблеми зі зв'язками коліна вибув на тривалий термін,
Лідер команди не був заявлений на другий етап Кубка світу в Хохфільцені і вже сьогодні в одній із клінік Німеччини має перенести операцію.
Як
Спортсмен почав відчувати проблеми з ногою під час підготовки до нового сезону.
"Загалом почуваюся нормально, якщо не враховувати коліно. Воно болить дуже сильно, практично не можу зігнути ногу", – сказав Підручний у коментарі журналістам.