Перенесе операцію: капітан збірної України з біатлону Підручний вибув на тривалий термін

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний через проблеми зі зв'язками коліна вибув на тривалий термін, повідомляє biathlon.com.ua.

Лідер команди не був заявлений на другий етап Кубка світу в Хохфільцені і вже сьогодні в одній із клінік Німеччини має перенести операцію.

Як повідомляє "Суспільне Спорт", на повне відновлення Підручному буде потрібно до шести тижнів, тому він навряд чи виступить на етапах Кубка світу у грудні та січні. При цьому біатлоніст може повернутися у лютому до чемпіонату світу.

Спортсмен почав відчувати проблеми з ногою під час підготовки до нового сезону.

"Загалом почуваюся нормально, якщо не враховувати коліно. Воно болить дуже сильно, практично не можу зігнути ногу", – сказав Підручний у коментарі журналістам.