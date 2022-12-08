Перенесе операцію: капітан збірної України з біатлону Підручний вибув на тривалий термін

Лідер української команди зіткнувся з проблемами з коліном, інформує ZN.ua.

Перенесе операцію: капітан збірної України з біатлону Підручний вибув на тривалий термін
Підручний пропустить цілу низку етапів Кубка світу
© Оксана Гаранец

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний через проблеми зі зв'язками коліна вибув на тривалий термін, повідомляє biathlon.com.ua.

Лідер команди не був заявлений на другий етап Кубка світу в Хохфільцені і вже сьогодні в одній із клінік Німеччини має перенести операцію.

Як повідомляє "Суспільне Спорт", на повне відновлення Підручному буде потрібно до шести тижнів, тому він навряд чи виступить на етапах Кубка світу у грудні та січні. При цьому біатлоніст може повернутися у лютому до чемпіонату світу.

Спортсмен почав відчувати проблеми з ногою під час підготовки до нового сезону.

"Загалом почуваюся нормально, якщо не враховувати коліно. Воно болить дуже сильно, практично не можу зігнути ногу", – сказав Підручний у коментарі журналістам.


Данило Слесь, ZN.ua





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