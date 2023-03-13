"Тяжко ЗСУ, а не вам": відомий український тренер розкритикував поведінку "Шахтаря" у Кривому Розі

Донеччани провели виїзний матч проти "Кривбасу".

"Кривбас" був розгромлений
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Головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб розкритикував поведінку "Шахтаря" у Кривому Розі на матчі 17-го туру УПЛ.

"Головне, що зіграли з "Шахтарем" у Кривому Розі. Хоча з боку "Шахтаря" було багато нюансів. Вони навіть оприлюднили свій графік перебування у Кривому Розі: коли їдять, сплять і ходять до туалету. Це, чесно кажучи, смішно. Їм так важко. А вони не думають, як іншим командам УПЛ важко? Важко їздити іншими містами? Оце мене обурює.

Хлопці, тяжко там, де вас немає. Там, де наші українські захисники ЗСУ роблять все, щоб ми могли займатися своєю улюбленою роботою. Ці хлопці щодня дивляться у вічі смерті. Ось їм тяжко. Моє послання до "Шахтаря" - не треба скиглити. Ще раз дякую хлопцям ЗСУ, які нас захищають і дозволяють нам грати у футбол. Вони роблять все, щоб скоріше до нас прийшла перемога", - наводить слова Вернидуба прес-служба "Кривбасу".

Нагадаємо, "Шахтар" просив "Кривбас" провести поєдинок у Львові для того, щоб донеччанам було легше добиратися до Європи на матчі Ліги Європи проти "Фейноорда"

Криворізький клуб відповів відмовою, а "гірникам" довелося добиратися до Кривого Рогу автобусним маршрутом Варшава-Кишинів-Львів-Кривий Ріг близько 15 годин.

Сам поєдинок завершився розгромною перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:0, яка дозволила команді Йовічевіча очолити турнірну таблицю УПЛ.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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