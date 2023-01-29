УАФ звернулася до УЄФА та ФІФА з вимогою заборонити російським клубам грати спаринги

Окупанти проводять товариські матчі з іноземними командами, інформує ZN.ua.

УАФ звернулася до УЄФА та ФІФА з вимогою заборонити російським клубам грати спаринги
Клуби з РФ знаходяться на зборах у Туреччині
© УАФ

Українська асоціація футболу звернулася з вимогою до УЄФА та ФІФА заборонити російським клубам грати товариські матчі із закордонними командами.

"Хоча ігри в Туреччині і мають неофіційний статус, ми вважаємо це порушенням ізоляції російського спорту. Будь-які представники країни не мають права брати участь у міжнародних заходах, включаючи спортивні. Росія та її супутниця Білорусь мають бути повністю ізольовані", - сказав речник збірної України Олександр Гливінський.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА минулого року усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних турнірів, включаючи чемпіонати світу, Європи та клубні єврокубки. Також РФ втратила право на проведення міжнародних футбольних заходів на своїй території під егідою обох організацій.

Цієї зими російські клуби знаходяться на зборах у Туреччині, де грають спаринги проти європейських команд.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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