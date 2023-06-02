Арбітр фіналу Ліги чемпіонів вибачився за участь у заході ультраправого політика

Організація зробила заяву, але не покарала рефері.

Польський суддя Шимон Марчиняк вибачився перед УЄФА за участь у заході, який організував ультраправий політик Славомір Менцен, інформує ZN.ua .

Шимон Марчиняк © Przeglad Sportowy

Менцен відомий своїми гомофобними та антисемітськими висловлюваннями, а Марчиняк був помічений серед гостей його зборів у Катовіце 29 травня.

Поляк раніше був призначений головним арбітром фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Інтер", що відбудеться 10 червня на Олімпійському стадіоні Ататюрка у Стамбулі. Рефері загрожувало усунення через цю ситуацію, але УЄФА вирішив не карати його таким чином.