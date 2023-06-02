Арбітр фіналу Ліги чемпіонів вибачився за участь у заході ультраправого політика

Організація зробила заяву, але не покарала рефері.

Польський суддя Шимон Марчиняк вибачився перед УЄФА за участь у заході, який організував ультраправий політик Славомір Менцен, інформує ZN.ua.

Арбітр фіналу Ліги чемпіонів вибачився за участь у заході ультраправого політика
Шимон Марчиняк
© Przeglad Sportowy

Менцен відомий своїми гомофобними та антисемітськими висловлюваннями, а Марчиняк був помічений серед гостей його зборів у Катовіце 29 травня.

Поляк раніше був призначений головним арбітром фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Інтер", що відбудеться 10 червня на Олімпійському стадіоні Ататюрка у Стамбулі. Рефері загрожувало усунення через цю ситуацію, але УЄФА вирішив не карати його таким чином.

"Я хочу висловити глибокі вибачення за свою участь і будь-яку шкоду, яку я міг завдати. Я був введений в оману і не знав про справжню природу цієї події. Я не знав, що це пов'язано з польським ультраправим рухом, інакше відповів би категоричною відмовою", – цитує Марчиняка офіційний сайт УЄФА.


Данило Слесь, ZN.ua





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