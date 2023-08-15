Воротар "Шахтаря" та збірної України Трубін перейшов до "Бенфіки"

Український футболіст виступатиме у Португалії.

Воротар донецького "Шахтаря" та збірної України Анатолій Трубін перейшов до португальської "Бенфіки", інформує ZN.ua .

Анатолій Трубін © twitter.com/SLBenfica

Трансфер гравця підтвердили обидва клуби.

Футболіст підписав контракт до 2028 року. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, "Шахтар" отримає за свого голкіпера 10 мільйонів євро, а ще 1 мільйон прописаний бонусами. Крім того, "гірники" отримають 40% від суми наступного продажу гравця.

"Шахтар" дякує Анатолію за роки, проведені в клубі, за високий професіоналізм, яскраву та надійну гру, внесок у перемоги команди. Бажаємо успіхів та великих досягнень у подальшій футбольній кар'єрі та всього найкращого", – сказано у повідомленні "гірників".

22-річний Анатолій Трубін народився у Донецьку та є вихованцем "Шахтаря", за першу команду якого виступав з 2019 року. За цей час він провів за основний склад 94 матчі та тричі ставав чемпіоном України (2019, 2020, 2023), а також вигравав Суперкубок України (2021).

Разом із молодіжною збірною України воротар дійшов до півфіналу молодіжного Євро-2023. Також на його рахунку 7 матчів за головну команду країни.