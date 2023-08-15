Воротар "Шахтаря" та збірної України Трубін перейшов до "Бенфіки"
Український футболіст виступатиме у Португалії.
Воротар донецького "Шахтаря" та збірної України Анатолій Трубін перейшов до португальської "Бенфіки", інформує
Трансфер гравця підтвердили обидва клуби.
Футболіст підписав контракт до 2028 року. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, "Шахтар" отримає за свого голкіпера 10 мільйонів євро, а ще 1 мільйон прописаний бонусами. Крім того, "гірники" отримають 40% від суми наступного продажу гравця.
"Шахтар" дякує Анатолію за роки, проведені в клубі, за високий професіоналізм, яскраву та надійну гру, внесок у перемоги команди. Бажаємо успіхів та великих досягнень у подальшій футбольній кар'єрі та всього найкращого", – сказано у
22-річний Анатолій Трубін народився у Донецьку та є вихованцем "Шахтаря", за першу команду якого виступав з 2019 року. За цей час він провів за основний склад 94 матчі та тричі ставав чемпіоном України (2019, 2020, 2023), а також вигравав Суперкубок України (2021).
Разом із молодіжною збірною України воротар дійшов до півфіналу молодіжного Євро-2023. Також на його рахунку 7 матчів за головну команду країни.