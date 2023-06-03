"Залишили в будинку гранати": Усик розповів про знаходження окупантів у своєму будинку під Києвом

У будинку українського боксера були росіяни.

Український боксер Олександр Усик розповів про перебування російських окупантів у своєму будинку на Київщині, інформує ZN.ua .

Будинок Усика знаходиться у Ворзелі © a-usyk.com

"Ракета потрапила в будинок, який був метрів за 250 від мого будинку... А в моєму будинку російські "сусіди" залишили багато сюрпризів – на кшталт розтяжок гранат. Мало того, що влаштували бардак – зруйнували будинок зсередини, все розбили, забруднено, вкрали, ще й гранати там залишили, я бачив їх на власні очі, я поїхав туди з саперами та поліцією.

Я маю записи на телефоні. Видно гранати РГД, прив'язані до дерева. Вони знали, що це мій дім, бо з ними був чоловік, не знаю, чи він українець чи російський, який сказав їм, що це мій дім. Наш сусід був при цій розмові. Чоловік сказав: "Але це ж дім Усика!", - розповів український чемпіон.

Нагадаємо, 24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

2 квітня 2022 року українські війська звільнили всю Київську область від російських окупантів.