"Динамо" вперше в історії виступить у Лізі конференцій

Кияни вже не зможуть піднятися вище четвертого місця в УПЛ.

Київське "Динамо" вже не зможе піднятися вище четвертого місця за підсумками сезону в українській Прем'єр-лізі, інформує ZN.ua .

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Столичний клуб проведе ще два матчі проти "Вереса" та "Металіста 1925", проте відрив "Зорі" становить вісім очок, тому луганчани гарантували собі місце у топ-3 турніру.

Таким чином, динамівці вперше у своїй історії виступлять у Лізі конференцій – третьому за силою єврокубковому турнірі після Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

"Динамо" стартуватиме у третьому раунді кваліфікації. Для виходу до групи команда має пройти двох суперників. При цьому кияни будуть сіяними, що збільшить їхні шанси отримати менш рейтингових опонентів.