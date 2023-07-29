WTA засудила Чехію за депортацію російської тенісистки

Спортсменку із країни-агресорки намагалася потрапити на турнір у Празі.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) засудила рішення Міністерства внутрішніх справ Чехії депортувати російську тенісистку, яка прилетіла до країни, інформує ZN.ua.

WTA засудила Чехію за депортацію російської тенісистки
© WTA Tennis

WTA опублікувала заяву у Twitter:

"WTA рішуче засуджує війну в Україні та неприпустимі дії російського уряду. WTA також продовжує підтримувати українських спортсменів Туру, а також усіх спортсменів WTA, які стикаються з величезними проблемами, у той час як багато їхніх близьких та їхня країна перебувають під атаками Росії.

Індивідуальні гравці WTA з Росії та Білорусі продовжують брати участь у Турі у нейтральному статусі. Попри їхній нейтралітет, влада Чехії відмовляє деяким тенісисткам у можливості виступити на турнірі WTA 250, який має відбутися у Празі наступного тижня.

Правила WTA свідчать, що всім гравцям має бути дозволено брати участь у змаганнях WTA виключно на основі заслуг без дискримінації. Ми продовжимо аналізувати ситуацію з огляду на важливі міркування, пов'язані з цими складними геополітичними проблемами".

Варто зазначити, що наприкінці червня Чехія ухвалила рішення запровадити заборону на виступ спортсменів та команд із РФ та Білорусі на турнірах, які проходять на території країни.


Данило Слесь, ZN.ua





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