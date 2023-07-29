WTA засудила Чехію за депортацію російської тенісистки

Спортсменку із країни-агресорки намагалася потрапити на турнір у Празі.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) засудила рішення Міністерства внутрішніх справ Чехії депортувати російську тенісистку, яка прилетіла до країни, інформує ZN.ua .

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WTA опублікувала заяву у Twitter :

"WTA рішуче засуджує війну в Україні та неприпустимі дії російського уряду. WTA також продовжує підтримувати українських спортсменів Туру, а також усіх спортсменів WTA, які стикаються з величезними проблемами, у той час як багато їхніх близьких та їхня країна перебувають під атаками Росії.

Індивідуальні гравці WTA з Росії та Білорусі продовжують брати участь у Турі у нейтральному статусі. Попри їхній нейтралітет, влада Чехії відмовляє деяким тенісисткам у можливості виступити на турнірі WTA 250, який має відбутися у Празі наступного тижня.

Правила WTA свідчать, що всім гравцям має бути дозволено брати участь у змаганнях WTA виключно на основі заслуг без дискримінації. Ми продовжимо аналізувати ситуацію з огляду на важливі міркування, пов'язані з цими складними геополітичними проблемами".