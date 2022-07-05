"Російські спортсмени - нацисти": українська чемпіонка світу з самбо засудила допуск росіян до турнірів

Українська чемпіонка світу із самбо серед молоді Софія Бординських прокоментувала рішення Міжнародної федерації самбо (FIAS) про допуск російських спортсменів до всіх міжнародних турнірів у нейтральному статусі.

"Російські спортсмени - нацисти. Вони агресори і не мають права брати участь у міжнародних змаганнях. Мразота!", - написала Бординських у сторіс Instagram .

Міжнародна федерація самбо 3 березня затвердила резолюцію, згідно з якою російські та білоруські самбісти виступатимуть на міжнародних стартах під прапором FIAS.

Першим віце-президентом організації є росіянин Сергій Єлісєєв.