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2022-07-05
"Російські спортсмени - нацисти": українська чемпіонка світу з самбо засудила допуск росіян до турнірів
Софія Бординських відреагувала на рішення керівництва світового самбо, інформує
Софія Бординських дала оцінку рішенню керівництва світового самбо© Суспільне мовлення
Українська чемпіонка світу із самбо серед молоді Софія Бординських прокоментувала рішення Міжнародної федерації самбо (FIAS) про допуск російських спортсменів до всіх міжнародних турнірів у нейтральному статусі.
"Російські спортсмени - нацисти. Вони агресори і не мають права брати участь у міжнародних змаганнях. Мразота!", - написала Бординських у сторіс
Міжнародна федерація самбо 3 березня затвердила резолюцію, згідно з якою російські та білоруські самбісти виступатимуть на міжнародних стартах під прапором FIAS.
Першим віце-президентом організації є росіянин Сергій Єлісєєв.
Данило Слесь, ZN.ua