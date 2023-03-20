Українські тенісистки встановили особисті рекорди у світовому рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила оновлений рейтинг, де українські тенісистки встановили особисті рекорди.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна піднялася на один рядок і вперше у кар'єрі стала 28-м номером світового рейтингу. Ще одна українка Марта Костюк також оновила особистий рекорд – піднялася на дві позиції та посідає 38-ме місце.

У топ-100 списку також перебувають Леся Цуренко (81) та Катерина Байндль (84). Даяна Ястремська знаходиться на 136-му рядку, а Дар'я Снігур – на 154-му. Варто зазначити, що найуспішніша тенісистка в історії України Еліна Світоліна через паузу у кар'єрі знаходиться за межами топ-1000.

Першою ракеткою світу залишається Іга Свьонтек із Польщі, а до топ-3 входять Аріна Соболенко (Білорусь) та Джессіка Пегула (США).