Українська тенісистка Калініна вперше увійшла до топ-25 світового рейтингу

Тенісистка встановила особистий рекорд.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна вперше у кар'єрі увійшла до топ-25 оновленої версії рейтингу WTA, інформує ZN.ua .

Калініна стала 25-ю ракеткою світу © Jimmie48 Tennis Photography

26-річна тенісистка дебютувала на 25-й позиції списку, що є найкращим показником серед українок на даний момент.

У першій сотні рейтингу найкращих тенісисток світу також перебувають Марта Костюк (WTA 39), Леся Цуренко (WTA 63) та Катерина Байндль (WTA 80).

Еліна Світоліна після відновлення кар'єри продовжує підніматися вище щотижня. Цього разу українка змінила 540 місце на 508.

Першою ракеткою світу залишається представниця Польщі Іга Швьонтек, а до топ-3 входять Аріна Соболенко та американка Джессіка Пегула.