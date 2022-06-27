Українські тенісистки стартували з перемог на Вімблдоні та зіграють між собою у другому колі

Леся Цуренко та Ангеліна Калініна здолали перших суперниць на турнірі, інформує ZN.ua.

Українські тенісистки стартували з перемог на Вімблдоні та зіграють між собою у другому колі
Калініна програла перший сет, але виграла матч
© btu.org.ua

Українські тенісистки Леся Цуренко та Ангеліна Калініна здобули перемоги у першому раунді турніру Великого шолома Вімблдон.

Цуренко, яка є 101-ю ракеткою світу, обіграла британку Джоді Ганну Беррейдж у двох сетах - 6:2, 6:3.

Поєдинок тривав 1 годину 13 хвилин і переривався через дощ. Тенісистки зустрічалися між собою вперше.

34-та ракетка світу Калініна зустрічалася з представницею Угорщини Анною Бондар і зуміла здобути вольову перемогу - 4:6, 6:2, 6:4.

Калініна дебютувала в основній сітці Вімблдону. При цьому українка потрапила до посіву та отримала 29-й номер.

У другому колі Цуренко та Калініна вперше у кар'єрі зустрінуться одна з одною.

27 червня свій матч у першому колі також проведе українка Марта Костюк, яка зіграє із британкою Кеті Свон.


Данило Слесь, ZN.ua





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