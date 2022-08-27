На матчі чемпіонату Італії з футболу з'явилася реклама російської букмекерської компанії

Дивне рішення Серії А.

На матчі чемпіонату Італії з футболу з'явилася реклама російської букмекерської компанії
Матч проходив у Римі
© Олександра ШЕПЄЛЄВА

Під час трансляції матчу 3-го туру чемпіонату Італії з футболу "Лаціо" – "Інтер" (3:1) на стадіоні рекламувалася російська букмекерська компанія.

В Україні матч транслювався на платформі MEGOGO, а періодично у трансляції на білбордах "Стадіо Олімпіко" з'являлася реклама російської букмекерської компанії.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати в повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які виключили росіян зі своїх змагань.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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