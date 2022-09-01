Усі українські тенісистки вилетіли з US Open-2022

Українки завершили свої виступи на турнірі у США.

Усі українські тенісистки вилетіли з US Open-2022
Турнір проходить у Нью-Йорку
© usopen.org

Жодна українська тенісистка не пройшла до третього кола US Open-2022.

Сьогодні, 1 вересня, Марта Костюк у другому колі програла білорусці Вікторії Азаренко, Дар'я Снігур зазнала поразки у матчі другого кола проти Ребеки Маріно, а перша ракетка України Ангеліна Калініна через хворобу не вийшла на матч другого раунду проти Петри Квітової.

Таким чином Україна залишилася без усіх своїх представниць на четвертому турнірі Великого шолома.

US Open – є одним із чотирьох турнірів Великого шолома у тенісному турі.

Також такими турнірами є Australian Open у Мельбурні, Ролан Гаррос у Парижі та Вімблдон у Лондоні.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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