Українські синхроністки виграли престижний турнір у Франції

Українкам не було рівних у змаганнях дуетів.

Українки Марина та Владислава Алексіїви стали переможницями другого етапу Кубка світу з артистичного плавання, що проходить у французькому місті Монпельє, інформує ZN.ua .

Українки перемогли у довільній програмі © Спорт 24

Українки перемогли у довільній програмі з результатом 370.2791 бали. Сестри Алексіїви випередили тандем з Японії Мое Хіга та Маширо Ясунага (334,0125) та англійок Кейт Шортман та Ізабель Торп (324,3958).

Зазначимо, що у Франції ще одну медаль Україні принесла Марта Федіна, яка у сольній технічній програмі здобула срібло.

Для Марини та Владислави ця нагорода стала третьою на Кубку світу 2023 року.

Сестри Алексіїви одні з найкращих українських синхроністок. Вони є бронзовими призерками Олімпіади-2020 у складі команди та дев'ять разів ставали чемпіонками Європи.

Синхронне плавання – водний вид спорту, пов'язаний із виконанням у воді різних фігур під музику. У 2017 році Міжнародна федерація плавання перейменувала синхронне плавання на артистичне плавання.