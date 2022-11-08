"У Європі не бояться найближчої зими": російський футболіст розвіяв міф російської пропаганди

Гравець виступає у Німеччині.

Луньов - голкіпер "Байєра"
© РИА Новости

Воротар збірної Росії з футболу та німецького "Байєра" Андрій Луньов розвіяв міф російської пропаганди про "замерзаючу Європу".

"Чи бояться німці найближчої зими? Ні. Нормально живуть, ходять, пиво п'ють. Я особливо не помічав, щоб економили енергію. У нас у Леверкузені на маленькому стадіоні, де грають жіноча команда та U-19, навіть замінили прожектори. Поставили потужніші", - сказав Луньов.

Воротар виступав за санкт-петербурзький "Зеніт", а минулого літа перейшов до "Байєра". У сезону Бундесліги Луньов зіграв один матч за німецький клуб.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати в повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які б не виключили росіян зі своїх змагань.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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