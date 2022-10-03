Українські тенісистки виграли парний турнір в Естонії

Українки здобули перемогу.

Українські тенісистки виграли парний турнір в Естонії
Сестри Кіченок перемогли у Таллінні
© btu.org.ua

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок виграли парний турнір WTA 250 в естонському Таллінні.

Українки у фіналі обіграли американку Ніколь Меліхар та німкеню Лауру Зігемунд – 7:5, 4:6, 10:7.

Матч тривав 1 годину 59 хвилин. Людмила та Надія 2 рази подали навиліт, припустилися 6 подвійних помилок та реалізували 3/5 брейк-пойнтів.

"Дякую моїй сестрі, ми давно не грали разом, так що було весело, дякую. Вітаю дівчат із чудовим тижнем, я сподіваюся, що ми ще зіграємо, що у вас ще буде шанс. Дякуємо місту Таллінну, директору турніру, ми отримали велике задоволення від виступу тут. Це чудовий турнір", - сказала Надія Кіченок.

Зазначимо, що спільний трофей став для українок першим із 2018 року. Кіченок виступили у тандемі вперше після Олімпійських ігор у Токіо.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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