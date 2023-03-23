Переговори провалилися: бій Усика та Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу не відбудеться

Бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) не відбудеться.

Про завершення переговорів без укладання угоди повідомив портал Sky Sports з посиланням на промоутера українця Олександра Красюка.

Також від джерел про зрив бою стало відоме ESPN. Український боксер уже закрив свій тренувальний табір і може повернутися на ринг влітку для захисту титулів проти одного з претендентів.

Нагадаємо, команда Усика погодилася розділити гонорар за бій з Ф'юрі 30 на 70 на користь британця, щоб вечір боксу відбувся 29 квітня на "Вемблі" у Лондоні. Проте сторонам так і не вдалося остаточно домовитись.

Переможець бою Усик – Ф'юрі міг стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Український боксер уже володів цим титулом у важкому дивізіоні.