Переговори провалилися: бій Усика та Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу не відбудеться
Команди боксерів так і не змогли домовитися.
Бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) не відбудеться.
Про завершення переговорів без укладання угоди
Також від джерел про зрив бою
Нагадаємо, команда Усика погодилася розділити гонорар за бій з Ф'юрі 30 на 70 на користь британця, щоб вечір боксу відбувся 29 квітня на "Вемблі" у Лондоні. Проте сторонам так і не вдалося остаточно домовитись.
Переможець бою Усик – Ф'юрі міг стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Український боксер уже володів цим титулом у важкому дивізіоні.