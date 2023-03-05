Ферстаппен переміг на першому етапі нового сезону Формули-1

Чинний чемпіон серії став першим у Бахрейні.

Ферстаппен переміг на першому етапі нового сезону Формули-1
Ферстаппен розпочав захист титулу з перемоги
© formula1.com

5 березня відбулася перша гонка нового сезону Формули-1 – Гран-прі Бахрейну.

Перемогу здобув чинний чемпіон Ф-1 Макс Ферстаппен із команди "Ред Булл". Його партнер Серхіо Перес із відставанням понад 11 секунд фінішував другим, а трійку на подіумі замкнув представник "Астон Мартін" Фернандо Алонсо.

З дистанції до фінішу зійшли Естебан Окон ("Альпін"), Шарль Леклер ("Феррарі") та Оскар Піастрі ("Макларен").

Нагадаємо, Ферстаппен ставав чемпіоном Ф-1 у двох попередніх сезонах. Нідерландець перервав серію з чотирьох титулів пілота "Мерседес" Льюїса Хемілтона.


Данило Слесь, ZN.ua





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