Ферстаппен переміг на першому етапі нового сезону Формули-1

5 березня відбулася перша гонка нового сезону Формули-1 – Гран-прі Бахрейну.

Перемогу здобув чинний чемпіон Ф-1 Макс Ферстаппен із команди "Ред Булл". Його партнер Серхіо Перес із відставанням понад 11 секунд фінішував другим, а трійку на подіумі замкнув представник "Астон Мартін" Фернандо Алонсо.

З дистанції до фінішу зійшли Естебан Окон ("Альпін"), Шарль Леклер ("Феррарі") та Оскар Піастрі ("Макларен").

Нагадаємо, Ферстаппен ставав чемпіоном Ф-1 у двох попередніх сезонах. Нідерландець перервав серію з чотирьох титулів пілота "Мерседес" Льюїса Хемілтона.