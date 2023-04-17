Українська важкоатлетка Ломачинська здобула дві медалі чемпіонату Європи

Українка вдало виступила у Єревані.

Українка Ангеліна Ломачинська виграла дві бронзові медалі чемпіонату Європи з важкої атлетики у Єревані (Вірменія), інформує ZN.ua .

Ломачинська виграла дві бронзи © НОК України

Ломачинська виступала у ваговій категорії до 49 кг та показала результат 81 кг. Цю вагу вона взяла з другої спроби, після чого не змогла підкорити 83 кг. Такий результат приніс їй першу бронзу.

У поштовху Ангеліна посіла п'яте місце, підкоривши 95 кг із третьої спроби. У підсумку у двоборстві вона набрала у сумі 176 кг і знову стала третьою. Для неї це п'ята та шоста нагороди чемпіонату Європи у кар'єрі.

Чемпіонат Європи-2023 у Вірменії завершиться 23 квітня. Україну представляють п'ять важкоатлетів у чоловічих змаганнях та 12 – у жіночих.