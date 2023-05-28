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2023-05-28
Футболіст збірної України Коноплянка пішов із польського клубу
Сторони не стали продовжувати контракт.
Вінгер збірної України Євген Коноплянка припинив співпрацю із польською "Краковією", інформує
Євген Коноплянка© Динамо Киев от Шурика
Про це повідомила
Сторони вирішили не продовжувати контракт після завершення чемпіонату Польщі. Тепер 33-річний футболіст став вільним агентом.
Коноплянка виступав за "Краковію" з лютого минулого року після того, як пішов із "Шахтаря". Всього на його рахунку 38 матчів, 4 голи та 2 асисти.
У минулому півзахисник також виступав за "Дніпро", "Севілью" та "Шальке". За збірну України у гравця в активі 87 матчів та 21 гол.
Данило Слесь, ZN.ua