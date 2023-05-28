Футболіст збірної України Коноплянка пішов із польського клубу

Сторони не стали продовжувати контракт.

Вінгер збірної України Євген Коноплянка припинив співпрацю із польською "Краковією", інформує ZN.ua.

Футболіст збірної України Коноплянка пішов із польського клубу
Євген Коноплянка
© Динамо Киев от Шурика

Про це повідомила пресслужба клубу.

Сторони вирішили не продовжувати контракт після завершення чемпіонату Польщі. Тепер 33-річний футболіст став вільним агентом.

Коноплянка виступав за "Краковію" з лютого минулого року після того, як пішов із "Шахтаря". Всього на його рахунку 38 матчів, 4 голи та 2 асисти.

У минулому півзахисник також виступав за "Дніпро", "Севілью" та "Шальке". За збірну України у гравця в активі 87 матчів та 21 гол.


Данило Слесь, ZN.ua





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