Футболіст збірної України Коноплянка пішов із польського клубу

Сторони не стали продовжувати контракт.

Вінгер збірної України Євген Коноплянка припинив співпрацю із польською "Краковією", інформує ZN.ua .

Євген Коноплянка Динамо Киев от Шурика от Шурика

Про це повідомила пресслужба клубу .

Сторони вирішили не продовжувати контракт після завершення чемпіонату Польщі. Тепер 33-річний футболіст став вільним агентом.

Коноплянка виступав за "Краковію" з лютого минулого року після того, як пішов із "Шахтаря". Всього на його рахунку 38 матчів, 4 голи та 2 асисти.

У минулому півзахисник також виступав за "Дніпро", "Севілью" та "Шальке". За збірну України у гравця в активі 87 матчів та 21 гол.